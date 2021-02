Il covid sul territorio comunale di Spigno Saturnia torna a diventare un problema serio per il quale le autorità si stanno preoccupando e non poco.

Proprio ieri il comune ha diffuso un comunicato nel quale si legge che: “Si porta a conoscenza della cittadinanza, che a seguito delle indagini epidemiologiche in corso sul territorio comunale tra la popolazione scolastica sono state riscontrate nuove positività, accertate al tampone antigenico o molecolare, che interessano i vari cicli didattici presenti sul territorio comunale”.

“Per tale ragione, richiamate le linee di indirizzo per le disposizioni di quarantena e la programmazione dei tamponi nell’ambito della gestione di casi e focolai di Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, sentiti la Dirigenza Scolastica e il Dipartimento di Prevenzione UOC SISP della ASL di Latina, il Sindaco Salvatore Vento, a tutela della salute pubblica, ha ordinato con provvedimento sindacale n.13/2021, la proroga della chiusura di tutti i cicli scolastici dell’Istituto Comprensivo “Minturno – Spigno Saturnia”, presenti sul territorio comunale, fino a venerdì 12 febbraio.

Contestualmente, considerato l’aumento consistente di soggetti positivi al covid19, il Sindaco ha inviato all’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Latina, la richiesta di informazioni circa la possibilità di mettere in atto sul territorio comunale, misure adatte a contrastare maggiormente la diffusione epidemiologica del nuovo coronavirus – covid19.

Il Sindaco Salvatore Vento, ribadisce a tutta la cittadinanza, l’obbligo di rispettare le regole imposte per il contrasto alla diffusione epidemiologica del nuovo coronavirus – covid19 e ad evitare ogni occasione di assembramento. Ricorda, che in caso di sintomi influenzali, è obbligatorio restare a casa e contattare il proprio medico di famiglia per le valutazioni del caso”.