Tornano le visite al cimitero comunale di Spigno Saturnia che riaprirà ogni domenica, a partire dalla prossima, con le necessarie prescrizioni di sicurezza.

Il sindaco Salvatore Vento ha firmato l’ordinanza per venire incontro alle tante richieste dei cittadini, ma gli ingressi saranno contingentati per evitare assembramenti e soltanto alla presenza dei volontari della protezione civile “Angeli dell’ambiente”. La visita sarà a tempo per un massimo di venti minuti.

Sono state indicate, nell’ordinanza, le regole da osservare. L’accesso al cimitero sarà consentito a un massimo di due componenti per nucleo familiare, non potranno entrare minori di anni 12 e non sarà possibile utilizzare i servizi igienici interni.

Ovviamente dovranno essere adottare misure igienico-sanitarie come evitare abbracci e strette di mano, mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro e indossare la mascherina e i guanti monouso.

L’apertura del cimitero comunale verrà effettuata dalle 8.30 alle 12.30. I servizi essenziali d’inumazione e tumulazione saranno garantiti al di fuori di questi orari per evitare interferenze.