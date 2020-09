Molto amato dai cittadini di Spigno Saturnia che in queste ore stanno riempiendo le pagine social con ricordi commossi nei confronti di Rodolfo Somma.

Il consigliere comunale è deceduto a causa di una malattia che non gli ha lasciato scampo ieri nella sua abitazione.

Imprenditore con una passione innata per la politica ha per anni ricoperto ruoli di spicco in consiglio e nella giunta di Spigno Saturnia, dove è stato vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici e patrimonio, dedicandosi a progetti mirati a far crescere e sviluppare il Comune della provincia di Latina all’insegna dell’efficienza e dei servizi.