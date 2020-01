Il Comune di Sperlonga ha istituito un servizio gratuito di conferimento dei rifiuti ingombranti e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Sarà a disposizione degli utenti ogni ultimo sabato del mese, a partire dal 25 gennaio, dalle 8 alle 16 in due punti di raccolta previsti nei parcheggi comunali di via Itri e via Salette, rispettivamente per i residenti del centro storico e per i residenti dell’area di Sperlonga mare e dell’area esterna al centro urbano.

La raccolta esclude i rifiuti urbani differenziati per cui si effettua già la raccolta porta a porta.

Nei centri di raccolta si potranno conferire soltanto frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, climatizzatori, televisori, monitor, lampade e lampadine, mobili, serramenti, porte, tende e sanitari.