di Daniela Pesoli – Gli studenti di Sperlonga alla scoperta del mondo delle conchiglie per conoscere più da vicino l’habitat marino e rispettarlo. Lo faranno attraverso la partecipazione ad un laboratorio di biologia marina durante il quale verrà analizzato il materiale organico raccolto in spiaggia.

E’ una delle iniziative promosse dal parco regionale Riviera di Ulisse e dall’amministrazione comunale di Sperlonga per la giornata di sensibilizzazione ai temi ambientali e climatici in programma per domani.

L’obiettivo è quello di stimolare nei più giovani comportamenti virtuosi finalizzati al rispetto e alla conservazione dell’habitat marino.

Il laboratorio sarà tenuto in mattinata dalla guida ambientale Giancarlo Pagliaroli nell’info point del parco.

La seconda parte della giornata, a partire dalle 16, si svolgerà al comune di Sperlonga dove verranno consegnate ai partecipanti le borracce di alluminio per ridurre l’utilizzo di bottiglie di plastica.

La manifestazione è curata dall’assessore all’ambiente Stefano D’Arcangelo e dal presidente e del direttore del parco regionale, Carmela Cassetta e Oreste Luongo.