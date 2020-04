Sul territorio comunale di Sperlonga è stato ripristinato il servizio gratuito di raccolta domiciliare degli olii esausti di natura alimentare derivanti dal consumo domestico.

Il servizio verrà eseguito nell’ultimo lunedì del mese a partire da aprile attraverso le modalità stabilite dal servizio tecnologico ambientale.

Gli utenti dovranno conferire l’olio esausto attraverso un contenitore che sarà vuotato dall’addetto alla raccolta e riconsegnato a bordo strada.

Il servizio sarà effettuato anche in presenza di condizioni meteorologiche avverse ed in presenza di contenitori contenenti rifiuti non conformi alla tipologia da raccogliere la ditta non provvederà alla raccolta segnalando l’anomalìa all’interessato.