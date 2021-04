Sperlonga pronta per l’estate 2021, pensa all’inverno con il turismo esperienziale (Video)

By

di Katiuscia Laneri – Natura, mare, sport, cultura, enogastronomia, Sperlonga offre da anni sempre qualcosa di entusiasmante e piacevole da fare e scoprire: “Un villaggio turistico a forma di città”, come afferma il sindaco Armando Cusani nella video intervista realizzata in esclusiva per Latina Quotidiano.

Il primo cittadino, noto per la sua gestione visionaria e moderna già ai tempi in cui fu alla guida della Provincia di Latina ha scelto, tra i tanti progetti da proporre alla Regione Lazio per il Piano Turistico Triennale, il più attuale: Il turismo esperienziale.

Un modo diverso di “vivere” i luoghi, molto apprezzato soprattutto dai flussi stranieri soliti a viaggiare nel corso di tutto l’anno solare e non solo per mete di mare.

Intanto, per la prossima stagione estiva il sindaco di Sperlonga assicura che la città è pronta, anche e soprattutto dal punto di vista sanitario, ad accogliere gli ospiti che ad oggi fanno registrare il quasi tutto esaurito tra luglio e agosto con particolare interesse anche da parte dei vacanzieri americani.