Sperlonga ricorda Umberto Galli, l’uomo di 83 anni, deceduto all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina e risultato positivo al Covid 19.

L’intera comunità lo fa per voce del suo sindaco, Armando Cusani, che ha rivolto ai cittadini alcune parole intrise di affetto e di un ricordo che resterà indelebile.

“Cari concittadini, ieri presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina si è spento Umberto Galli dopo aver nei giorni scorsi combattuto e resistito strenuamente a questo terribile morbo che aveva contratto a Cassino in un centro di riabilitazione nel quale era da un mese ricoverato, e che sta colpendo l’Italia e il mondo. Voglio ricordare – spiega Cusani – a tutti, con commozione, una persona di grande bontà ed equilibrio, tra gli imprenditori sperlongani pionieri, insieme alla consorte Marina, della ospitalità turistica. Attività a cui ha dedicato la sua vita con sacrificio e prosperità“.

Un pezzo di storia di Sperlonga ma anche di tutta la provincia se ne è andato lasciando un vuoto incolmabile in cui il silenzio e l’emergenza attuale non fanno che alimentare il dolore.

” Un uomo pacato e probo che ha sempre dimostrato grande altruismo e attenzione verso gli altri ed in particolare verso i più deboli. La scomparsa di Umberto è ancora più triste poiché la sospensione delle celebrazioni funebri non ci permetterà di tributargli l’ultimo saluto e allora vorrei che arrivasse ai suoi figli Alfredo, Pino e Renata, ai fratelli e a tutti i suoi cari la nostra vicinanza e l’abbraccio della comunità cittadina. Umberto – conclude il sindaco Cusani – rimarrà nei nostri pensieri ma soprattutto nei nostri cuori e che Dio lo abbia in gloria”.