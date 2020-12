Erano riusciti a mettere su internet una serie di annunci falsi di vendita di case a Sperlonga traendo in inganno e frodando diverse persone.

A seguito di accurate indagini da parte dei carabinieri di Sperlonga i due truffatori sono stati identificati e denunciati.

Si tratta di un uomo di 51 anni ed una donna di 31 anni, entrambi residenti in Abruzzo.

I due, tramite internet, pubblicavano falsi annunci di appartamenti in affitto su e-commerce per la stagione estiva 2020, riuscendo ad ottenere circa 2250 euro dalle vittime che venivano truffate. Dopo le prime denunce, sono scattate le indagini investigative e telematiche dei carabinieri, riuscendo a risalire all’identità dei due truffatori che sono stati poi deferiti in stato di libertà.

Il comando provinciale carabinieri di Latina, sulla scorta delle investigazioni effettuate, consiglia a tutti i cittadini di prendere le dovute cautele ogni volta che si trova a dover stipulare un contratto di locazione.