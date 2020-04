Monito del sindaco di Sperlonga, Armando Cusani, ai commercianti che avrebbero aumentato i prezzi dei generi alimentari approfittando del periodo di emergenza.

Il sindaco si muove a seguito di numerose segnalazioni arrivate dai cittadini e reagisce duramente.

“Mi preme osservare – dice Cusani – che qualora alcuni negozianti avessero davvero aumentato i prezzi dei loro prodotti nelle circostanze terribili che conosciamo per il nostro paese e per il mondo intero, questo sarebbe un atteggiamento spregevole e disumano, nonché un gravissimo errore”.

Nell’occasione, il sindaco richiama tutti alla responsabilità e alla collaborazione con l’obiettivo di superare la crisi.

“La nostra è una comunità solidale, che si unisce e lotta per il bene di tutti. Lo stiamo dimostrando nel rispetto ineccepibile delle regole stabilite per il contenimento della pandemia, lo stanno dimostrando i volontari della protezione civile con un lavoro straordinario e coraggioso e lo dimostrano le numerose iniziative di solidarietà silenziosa che i cittadini stanno prendendo per offrire l’aiuto che possono. Non vogliamo e non possiamo immaginare che a fianco a questo grande cuore ci possano essere comportamenti che vadano nel senso contrario”.

Quindi l’invito esplicito di Cusani a non speculare “perché questo comportamento può dare qualche spicciolo in più ma non è mai una buona strategia, nemmeno per la propria attività che, quando tutto sarà finito, avrà oltretutto perso la possibilità di costruirsi una clientela locale”.