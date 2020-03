“Reato estinto per intervenuta prescrizione“. Si chiude così dopo anni la vicenda riguardante l’Hotel Grotta di Tiberio a Sperlonga.

Definito nell’udienza di oggi, 16 marzo 2020, il processo pendente innanzi al tribunale penale di Latina in composizione monocratica, giudice Maria Assunta Fosso.

“Il tribunale, in accoglimento delle richieste ed eccezioni – spiegano gli avvocati Corrado De Simeone e Stella Richter – avanzate sia da Aldo Erasmo Chinappi che dal sindaco di Sperlonga, Armando Cusani, ha dichiarato il reato estinto per intervenuta prescirizione conseguentemente disponendo l’immediato dissequestro degli immobili e la loro restituzione all’avente diritto”.

Ad ottobre dello scorso anno i sigilli, nell’arco di una manciata di giorni erano stati tolti e poi rimessi dal giudice del tribunale di Latina, la dottoressa Maria Assunta Fosso.

“Processo che – spiega De Simone a mio avviso non avrebbe dovuto neanche essere avviato stante l’insussistenza del reato ipotizzato dal pubblico ministero (lottizzazione abusiva). In relazione a tale reato, di cui ribadisco la totale insussistenza, la stessa Regione Lazio e gli organi competenti in materia non hanno mai elevato alcun rilievo implicitamente confermando la piena legittimità dei provvedimenti e degli atti emanati nel corso degli anni”.

Per effetto della sentenza, immediatamente efficace, l’attività alberghiera verrà immediatamente riavviata anche per l’accertamento delle condizioni dell’immobile che ha subito danni estremamente rilevanti da giugno 2014 ad oggi a causa dei provvedimenti di sequestro.