La notizia che la sperimentazione del vaccina ReiThera si farà anche in provincia di Latina ha fatto, in un attimo, il giro di tutto il territorio pontino.

Tanto è vero che la ricerca di volontari per la sperimentazione è andata oltre ogni più rosea aspettativa.

Tra mail e telefonate per candidarsi, alla Asl di Latina, in appena 24 ore, sono arrivate almeno 1500 candidature.

Tra le candidature ricevute, ci sono già alcune decine di candidati ritenuti idonei.

Ricordiamo che per gli studi serviranno 50 persone, divise in tre così detti bracci di sperimentazione: a un gruppo sarà somministrata una dose, a un altro due dosi a 21 giorni di distanza, a un ultimo gruppo un placebo.

Per candidarsi non ci sono limiti di età, basta essere maggiorenni.

Non esistono neanche particolari vincoli in merito alle patologie: possono essere infatti ammessi alla sperimentazione anche cittadini con patologie croniche, purché non rientranti nelle categorie di estremamente vulnerabili e purché la malattia sia tenuta sotto controllo da una terapia.