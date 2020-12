Il brivido della trasgressione che, provato una volta, porta assuefazione e la necessità di ripetere l’esperienza più e più volte.

Evidentemente questa la spinta che ha condizionato un coppia di Terracina, identificata e denunciata dai Carabinieri martedì scorso per insolvenza fraudolenta. E ci sono voluti diversi mesi per riuscire ad identificarli.

Tra i mesi di agosto e settembre la coppia avrebbe compiuto on meno di sei imprese, chiamiamole così. In pratica i due, di 38 e 39 anni, avevano deciso che pagare per i servizi o le merci ricevute, non faceva per loro…

Il primo ad essere buggerato, il gestore di un B&B. Dopo aver trascorso un periodo nella struttura, i due, al momento di pagare, si dileguavano. Evidentemente non in modo premeditato, visto che al momento del ceck in avevano lasciato i propri nomi… E proprio da quelli sono partite le indagini dei carabinieri che, alla fine, li hanno fermati.

Tra le vittime da annoverare anche un ristoratore. I due hanno mangiato nel suo locale, poi le si è alzata per andare in bagno, lui è uscito per fare un telefonata ed il gioco è fatto.

Ora, però, dovranno rispondere delle “sole” date, ed il conto potrebbe essere davvero salato.