Sono ferite da arma da fuoco quelle che i veterinari della clinica Galileo Galilei di Latina hanno trovato addosso ad un ‘bastardino‘ giunto stamattina da Sezze.

Gli accertamenti radiografici hanno confermato le prime impressioni, tanto che si vedono i pallini di piombo ancora conficcati nelle carni del piccolo animale.

La bestiola è stata trovata questa mattina in via Quarto la Macchia, a Sezze. Dopo aver cercato di fermare l’emorragia, l’uomo ha raccolto il meticcio consegnandolo, come da prassi, alla polizia Locale.

Viste le condizioni, gli agenti hanno portato l’animale presso la clinica veterinaria di Latina, convenzionata col comune di Sezze per questo tipo di emergenze.

Vista la presenza del cip sottocutaneo, poco dopo, intorno alle 13, il proprietario dell’animale è giunto presso la clinica per ritirarlo e portarlo presso uno studio veterinario per le cure.

Le condizioni dell’animale destano parecchia preoccupazione, visto che lo choc subito potrebbe addirittura essergli fatale ancor più delle ferite da arma da fuoco.

Ai medici ha dichiarato di essere all’oscuro di tutto e che non ha idea di chi possa essere stato a sparare al suo cane.

Gli abitanti della popolosa strada alla periferia del centro storico di Sezze, hanno raccontato che ieri sera, intorno alle dieci, si sono sentiti distintamente due colpi di fucile. La cosa ha allarmato per un po’ tutta la contrada, ma visto che nei minuti successivi ne soccorsi, ne carabinieri sono accorsi sul posto, gli animi i sono rasserenati pensando ad un incidente senza conseguenze. Non sono pochi, infatti, i cacciatori residenti in zona. Invece…

Ora la palla passa alle forze dell’ordine, alle quali i sanitari della struttura veterinaria hanno comunicato, come da prassi, l’accaduto. E visto che non siamo in periodo di caccia, non dovrebbe essere complicato risalire a chi ha esploso i due colpi.