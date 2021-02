I poliziotti della squadra volante di Latina sono intervenuti, questa mattina, all’interno dell’Istituto comprensivo Aldo Manuzio di Latina Scalo.

A richiedere l’intervento della forza pubblica sono stati i responsabili della struttura che, dopo aver aperto la scuola, questa mattina, hanno scoperto che qualcuno aveva fatto visita all’istituto durante la notte.

I soliti ignoti hanno forzato le gettoniere dei distributori automatici, come successo anche in passato, ma hanno anche portato via diversi computer e altro materiale informatico.

Il danno economico è ancora in fase di accertamento, ma di certo coloro che ci rimetteranno maggiormente sono gli stessi studenti…