Importante operazione antidroga messa a segno dai carabinieri di Itri.

Nella serata di ieri, infatti, durante un controllo, i militari traevano in arresto un 29 enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo veniva sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, e veniva trovato in possesso di 36,7 grammi di cocaina e 7,84 grammi di eroina, opportunamente occultate e già suddivise in dosi, nonché di materiale utile per il confezionamento della droga.

Quanto rinvenuto veniva sottoposto a sequestro.