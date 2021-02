E’ stato fin troppo facile, per i carabinieri della stazione di Aprilia incastrare il 41enne di Velletri finito in manette per la violazione dei reati in materia di stupefacenti.

I militari, nel corso di una perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo 80 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi, il tutto sottoposto a sequestro.

Il prevenuto trattenuto in camera di sicurezza, sarà giudicato con rito direttissimo.