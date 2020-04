La musica come strumento per non sentirsi e non fa sentire le persone sole.

Come filo rosso che unisce il mondo in una trama di suoni, colori e iniziative che stanno rendendo la quarantena imposta dall’esigenza di contenere la diffusione del Coronavirus meno opprimente.

Nasce così, da un’idea dei fratelli di Aprilia, Emanuele ed Emiliano Pompili, quest’ultimo produttore di musica tra cui la tecno e l’house e conosciuto con il nome d’arte di “Fac3off”, il gruppo Facebook, Sound Bunker Italian.

Un luogo virtuale in cui ciascuno può trovare lo spazio per fare musica e ascoltarla.

Ogni giorno, per tutto il giorno, è possibile assistere ed ascoltare alle performance di artisti di tutto il mondo che si danno, e danno, appuntamento in diretta live, per riempire queste giornate, compresa la Pasqua e la Pasquetta, di alto volume.

Uno spazio che amplia dall’interno l’esigenza di svago e divertimento in un momento in cui settori, come quello dell’intrattenimento e delle discoteche, sta soffrendo maggiormente, consentendo agli artisti di esprimersi.

Perchè “La Musica è Vita e Non si Ferma Mai”. Non resta che alzare il volume e iniziare a ballare.