Un gesto che in tanto, soprattutto i protagonisti della vicenda, ricorderanno a lungo, quello compiuto dal Mariano Palluzzi, marittimo di stanza alla capitaneria di porto di Terracina, ma residente a Sonnino.

Un gesto per il quale si è meritato un riconoscimento da parte del sindaco di Sonnino, Luciano De Angeli, che su facebook ha spiegato le motivazioni:

“Qualche giorno fa il nostro compaesano Mariano Palluzzi ha compiuto un gesto davvero molto bello.

Mentre si accingeva ad andare a lavoro presso la capitaneria di porto di Terracina 🇮🇹 lungo uno dei cavalcavia della Frosinone-Mare ha notato una persona che si stava arrampicando sulla grata di protezione per tentare un suicidio.

Mariano non si è perso d’animo e prontamente con alto senso civico ha telefonato ai Carabinieri e si è intrattenuto con il presunto suicida cercando di calmarlo per evitare il peggio in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Per questo motivo a nome dell’Amministrazione e dell’intero paese ho donato a Mariano il nostro simbolo, il torcetto, per rendere onore ad un gesto così altruista e coraggioso”.