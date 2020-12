Ieri mattina la Giunta Regionale del Lazio ha approvato una delibera, su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici Mauro Alessandri, per la concessione di finanziamenti straordinari di carattere locale. Gli interventi ammontano totalmente a oltre 14 milioni di euro, di cui 2,6 per investimenti in provincia di Latina.

Al comune di Sonnino è stato concesso un finanziamento molto importante per la realizzazione parcheggio multipiano in Via Roma. Finanziamento pari a 697.390 €.

Al comune di Rocca Massima arriveranno 180.000 € per lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della piazza comunale.