“La situazione al momento è sotto controllo. Si stanno effettuando tutti i controlli e sono state attivate le procedure previste”.

Questa la dichiarazione del sindaco di Sonnino, Luciano De Angelis, in un video messaggio postato su Facebook in cui illustra alla cittadinanza quanto sta accadendo nel centro dei Lepini.

In queste ore, infatti, un bambino della scuola di Capo Croce è risultato positivo al Coronavirus.

“La scuola ha attivato i protocolli in accordo con Asl e Comune – spiega De Angelis – le persone che hanno avuto contatti con il bambino si stanno tracciando ed alcune sono state poste in isolamento preventivo. Continuiamo a seguire le regole in modo scrupoloso. Sarà io stesso ad aggiornarvi sulla situazione. Intanto invito tutti a non entrare nel panico. Le scuole e lo scuolabus sono stati, come previsto dalle regole del Ministero, sanificati“.