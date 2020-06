Sonia Ricci è stata eletta presidente di Anbi Lazio, l’associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue.

L’ex assessore regionale all’agricoltura in quota alla giunta guidata da Nicola Zingaretti e già commissario dei Consorzi di Bonifica della provincia di Latina, subentra alla dimissionaria Luciana Selmi, commissario dei Consorzi delle province di Rieti e Viterbo.

Dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 2019, come previsto all’ordine del giorno, si è proceduto alla nomina del neo presidente.

A proporre Ricci è stato il presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma, Niccolò Sacchetti. Quest’ultimo ha indicato come vicepresidente Stefania Ruffo, commissaria ai Consorzi della provincia di Frosinone.

L’assemblea, con voto unanime, ha condiviso l’indicazione e ringraziato Selmi per l’attività svolta, esprimendo riconoscenza per la professionalità messa a disposizione durante il suo mandato.

“Le sfide da affrontare sono tante – spiega la Ricci – Innanzitutto bisogna far sì che il quadro reputazionale dei Consorzi si innalzi, puntando a riportare tutti all’autonomia, perché le strutture ed i consorziati lo meritano. I Consorzi devono agire insieme per garantire lo sviluppo socio-economico della regione. È fondamentale anche l’appoggio delle istituzioni politiche deputate a trovare soluzioni per completare la riorganizzazione dei Consorzi commissariati. Anbi Lazio deve rappresentare un momento di sintesi della nostra azione. Sviluppare strumenti comuni e percorsi condivisi potrà dare quell’ulteriore slancio che rappresenta il giusto viatico per dare risposte in termine di efficacia ed efficienza”.

Un modello virtuoso che deve vedere le strutture protagoniste, sbloccando gli intoppi burocratici e mirando a concretizzare progetti esecutivi pronti a catalizzare i finanziamenti che saranno messi in campo nel settore del miglioramento irriguo così come per la salvaguardia idraulica.

“Le diffuse esigenze di sicurezza territoriale e idraulica, nonchè di approvvigionamento e gestione delle acque irrigue, sono una priorità per la ripresa economica, non solo agricola. Senza la garanzia di un territorio sistemato idraulicamente e protetto dalle acque non si rischiano investimenti – conclude la Ricci – nei diversi settori dell’economia. Dobbiamo intensificare sinergia e collaborazione con Anbi nazionale, Ministeri e Regione Lazio e con le altre strutture regionali che a vario titolo rappresentano dei riferimenti per tutte le nostre azioni”.

Durante i lavori, aperti dal direttore regionale di Anbi Lazio Andrea Renna, è stato approvato il consuntivo 2019.

“Sono stati anni impegnativi, ma gratificanti. Ringrazio tutti per la collaborazione e la condivisione degli obiettivi che avevamo deciso di raggiungere e che abbiamo infine raggiunto. Lascio Anbi – dice la Selmi – per coerenza e linearità, essendo concluso il mio impegno commissariale a Rieti e Viterbo già a settembre scorso con l’indizione delle elezioni per restituire al nuovo Consorzio unico di Etruria e Sabina una governance scelta direttamente dai consorziati. Anbi Lazio gode oggi ottima salute gestionale, economica e finanziaria e sono certa che chi è stata chiamata a succedermi saprà consolidare e incrementare le attività che hanno permesso il risanamento dell’Associazione”.