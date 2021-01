Un gesto, a volte, vale più di mille parole.

Un gesto come quello compiuto dal barbiere di Sezze, Sandro Mironti, che durante il suo ricovero in ospedale ha fatto i capelli gratis agli altri ammalati di covid come lui. Un gesto che ha avuto risonanza nazionale, finendo anche sul tg di Rai Uno.

Oppure il gesto che, verso Sandro, hanno fatto alcuni degli altri barbieri di Sezze suoi colleghi e amici che, questa mattina, si sono presentati presso la sua attività per una donazione.

Lo stesso barbiere Sandro ha postato, sul suo profilo facebook, video e foto, oltre ad un commento scritto, di questo incontro che lo ha sorpreso e commosso.

“Grande gesto questa mattina dei miei colleghi Paolo Romeo, Lorenzo Mauro Salvati, Stefano Tornesi e Giuseppe Marchionne che sono venuti a portarmi la busta con il contributo raccolto da loro per me in questo periodo che non ho lavorato…”

Una donazione quindi, di cui non è stato reso noto l’importo, ma che sicuramente aiuterà Sandro a mettersi in pari coi conti, visto che le utenze, anche se sei in quarantena, o peggio in ospedale, le devi comunque pagare.

Una bella storia, quindi, soprattutto perché, nel mondo del commercio e dei servizi dove spesso ‘mors tua, significa vita mea’, la solidarietà tra colleghi è tutt’altro che scontata. A Sezze questi commercianti hanno dimostrato che, a volte, la vicinanza è più importante della concorrenza.