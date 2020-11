Un gesto che vale più di mille parole quello compiuto, ieri, da due ragazzi stranieri per caso di passaggio a Sezze Scalo.

Una ragazza di Roccagorga, educatrice in una casa di cura a Sabaudia, si ferma ad un distributore di carburante di Sezze Scalo per rifornirsi. Come spesso accade quando si ha a che fare con un self service, la giovane appoggia il portafogli sul tettuccio dell’auto e non lo recupera prima di partire. Quando se ne accorge, un quarto d’ora dopo, torna indietro ma non lo trova più.

Mentre è indaffarata nel tentativo di bloccare le sue carte di credito, riceve una chiamata da casa: il portafogli, con tutto il suo contenuto, è stato restituito.

A recarsi a casa sua due ragazzi africani, accompagnati dai carabinieri.

Arrivati in piazza VI Gennaio, i due ragazzi hanno chiesto informazioni ad una pattuglia dei carabinieri in servizio su strada, chiedendo dove abitasse la ragazza, mostrando il portafogli ritrovato a Sezze Scalo. Consultati i documenti contenuti all’interno, i militari hanno rintracciato l’indirizzo e accompagnato i ragazzi.

Ricevuta la bella notizia il papà della ragazza ha voluto premiare il gesto con una ricompensa, accettata solo dopo molte cerimonie.