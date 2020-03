Sindacati in prima linea per tutelare i lavoratori in questa fase di emergenza.

In questo contesto ieri Cgil, Cisl e Uil Latina hanno avuto un incontro in videoconferenza con il prefetto Maria Rosa Trio.

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno comunicato le loro preoccupazioni e perplessità, sulla questione della chiusura delle aziende.

“Molte – ha scritto il segretario generale Cisl Latina, Roberto Cecere – stanno disattendendo le disposizioni del Governo. Il prefetto si è impegnato a sollecitare gli organi di controllo e vigilanza affinché intervengono in modo drastico. E’ inutile dire alle persone state a casa, quando poi – conclude Cecere – chi rientra dal lavoro porta il virus dentro casa. Le aziende non non indispensabili, vanno fermate!!!”