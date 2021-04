https://cdn.pixabay.com/photo/2018/07/24/21/35/football-3560087_960_720.jpg photo by Pixabay

Il rinnovo è vicino ma non vicinissimo

Da tempo si sono promessi amore eterno, ma, visti i tempi, meglio mettere per iscritto questo amore eterno, che ancora tarda a sbocciare, eppure siamo quasi a primavera inoltrata! I Promessi Sposi di cui vi parleremo oggi non sono ovviamente Renzo e Lucia ma Simone Inzaghi e la Lazio; da tempo si parla della continuazione del loro matrimonio per altri 3 anni, ma di fatto l’inchiostro necessario per suggellare il tutto su carta non è stato ancora usato. Le parole al miele, quelle sì, sono state usate da entrambe le parti, ma le parole non bastano, soprattutto quando Napoli e Juventus guardano con estremo interesse all’Inzaghi allenatore. Considerando che Gattuso lascerà sicuramente il Napoli a fine stagione, visto il non feeling con De Laurentiis, e che Pirlo difficilmente proseguirà la sua esperienza con la Juventus, dopo i troppi risultati negativi ottenuti, Inzaghi, se non riconfermato e al più presto, sarà presto conteso dal Ciuccio e della Vecchia Signora. Insomma, allo stato dell’arte diverrebbe quantomeno il pezzo pregiato del prossimo mercato allenatori. Le due parti in causa ad ogni modo si dicono fiduciose, perché a Inzaghi piace sedere sulla panchina della Lazio e alla Lazio piace vedere Inzaghi seduto sulla sua panchina, ma ancora niente firma, e ormai il campionato sta per concludersi.

Questione di cifre

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/08/20/18/46/pay-2662758_960_720.jpg photo by Pixabay

La Lazio sottotraccia sta tentando in tutti i modi di accordarsi con Simone Inzaghi prima di guardarsi intorno alla ricerca di un suo sostituto, perché Simone Inzaghi – diciamoci la verità – per la Lazio è l’uomo giusto sulla panchina giusta. Tuttavia, come spesso accade, lo scoglio da superare è legato alle cifre: se un triennale va più che bene a entrambe le parti, non va bene invece l’ingaggio annuale proposto. I 2,5 milioni di euro all’anno che offre la Lazio non sono sufficienti a Inzaghi che ne chiede 3. Sarà solo un dettaglio (da poco) ma è comunque un dettaglio, e Simone Inzaghi è il re dei dettagli, come ci ricorda il suo soprannome Almanacco Inzaghi che gli è stato affibbiato quando era calciatore proprio perché non lasciava mai nulla al caso. Questo soprannome, così “serioso” rispetto a quello della Pulce Atomica Messi, è in realtà più di un soprannome, essendo una filosofia di vita che impone all’Inzaghi allenatore di vedersi gratificato durante il prossimo triennio con 3 milioni di euro all’anno anziché 2,5. Non pensate sia una questione di soldi, visto che in fondo ballano 500.000 euro ogni anno, quanto una questione di correttezza: Inzaghi sa di valere 3 milioni di euro a stagione e dunque li vuole! Alla Lazio ha dimostrato di valerli tutti perché al timone del veliero biancoceleste ha pur sempre conquistato 2 Supercoppe italiane e 1 Coppa Italia. Non male per un allenatore di club che è tale dal 2016. Se a tutto ciò aggiungiamo il fatto che Inzaghi lo scorso anno ha sfiorato lo scudetto, prima che lo stop forzato restituisse al calcio di Serie A una Lazio priva degli “appetiti” della bellissima prima parte dell’annata 2019-2020, cosa saranno mai 3 milioni all’anno? Ma si sa Lotito è un padre e un padrone, talvolta anche molto ostinato. Chissà se in lui prevarrà il buon senso considerando che Inzaghi è davvero l’uomo giusto sulla panchina giusta.

Un progetto sportivo che può solo decollare

Dare continuità al progetto sportivo di Inzaghi a oggi è la soluzione migliore che ci sia; vista la crescita nell’ultimo quinquennio della Lazio, che vive ancora di alti e bassi ma almeno se la gioca con tutti (tranne che con il Bayern Monaco), cambiare le carte in tavola sarebbe un rischio. E scartare dal mazzo il jolly Inzaghi sarebbe anche più rischioso! Insistendo su questo allenatore, che sa come far rendere al meglio il meraviglioso centrocampo tutto qualità composto da Milinković-Savić e Luis Alberto e un bomber di spessore come Ciro Immobile, l’attuale progetto sportivo può solo decollare. E il decollo è indispensabile per raggiungere la meta scudetto, solo sfiorata durante quella magica prima parte di stagione del 2019-2020. I fan sempre più tecnologici della Lazio ci credono; ora tocca alla stessa Lazio crederci e credere soprattutto a Inzaghi.