Purtroppo non ce l’ha fatta il giovane che, questa notte intorno alle 4, si è schiantato con la sua auto, una Lancia Y, su via Nettunense, all’incrocio con via della Meccanica ad Aprilia.

Si chiamava Wolfango Leo, abitava ad Anzio anche se era originario di Salerno.

A quanto pare, sembra che l’incidente sia stato causato da un istrice che attraversava la carreggiata. Nel tentativo di evitarlo, il 25enne avrebbe perso il controllo dell’auto schiantandosi contro un albero.

Per estrarlo dalle lamiere dell’auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, anche se i sanitari del 118, presenti sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Troppo gravi le ferite riportate.

Sul posto anche i carabinieri di Aprilia che hanno messo in sicurezza l’area e fatto i rilievi per determinare l’esatta dinamica di quanto accaduto.