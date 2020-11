Un incidente che poteva costare caro ad un giovane in deltaplano si è verificato questa mattina, verso le 8 e mezzo, tra i comuni di Gaeta è Sperlonga.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco con la squadra territoriale VVF di Gaeta. Constatavano la presenza di una persona, apparentemente in buono stato di salute, in evidente difficoltà su una parete rocciosa.

Il ragazzo, 27enne originario della provincia di Frosinone, dopo essersi lanciato con un deltaplano, per cause sconosciute, finiva il suo breve volo sulla parete rocciosa in una zona difficile da raggiungere.

Lanciato l’allarme, il giovane riusciva a farsi trovare e sul posto veniva inviato anche il Drago VF125 dal Reparto Volo VVF di Ciampino.

Il velivolo, dopo aver sorvolato la zona, provvedeva al recupero mediante elisoccorritori e, successivamente, consegnare lo sfortunato ragazzo al personale del 118 a scopo precauzionale.