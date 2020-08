Massimo Evangelisti, 44 anni, di professione fornaio.

E’ lui la persona morta, questa mattina intorno alle 6 in un incidente stradale in via Epitaffio.

L’uomo lavorava nel capoluogo ed ha perso il controllo dell’auto mentre percorreva la trafficata strada pontina

Il fatto che l’incidente non sia stato violento ha indotto il magistrato di turno a disporre l’autopsia sulla salma, per verificare che si sia trattato di un malore.

Sul posto la polizia stradale che ha effettuato i rilievi per chiarire la dinamica esatta del sinistro e sta svolgendo le indagini.