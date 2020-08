Il nuovo cane di Tiziano Ferro si chiama Jake. Il cantante di Latina, dopo aver perso il suo amato Beau, è tornato nello stesso canile ed ha adottato un altro trovatello. Solo che chiamarlo trovatello è un eufemismo, visto che la bestia in questione è un gigante di otto anni.

Il video del primo incontro tra il nuovo cane di Tiziano Ferro ed il cantante è stato postato sul profilo Instagram di Tzn assieme ad un messaggio: “La rabbia e il dolore rimarranno per sempre ma dovevamo dare senso alla scomparsa di Beau, e aiutare un altro angelo.

Jake era amico di Beau in canile, ed è un gigante di 8 anni, ferito al corpo e al cuore. Caro Jake, basta canile per te…me lo ha detto Beau”.

Insomma, si conferma il grande cuore di Tiziano che, invece di andare a prendersi un cane col pedigree in un qualsiasi negozio di animali, è tornato nello stesso canile per rendere felice un altro randagio.

Il tutto in ricordo, verrebbe da pensare, del suo vecchio amico Beau, il cane che aveva adottato e che era diventato suo inseparabile amico. Morto qualche giorno fa dopo un complicato intervento.

Un amico che Tiziano aveva salutato in questo modo: “Beau non ce l’ha fatta. Il suo cuore si è fermato durante la notte. La nostra gratitudine verso di voi non ha limite, nessun limite davvero. Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile, gli ultimi della sua vita ma quanto amore, quanto amore”.