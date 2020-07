E’ stata finalmente inaugurata la stagione 2020 della Sabau Beach – Dog Friendly Beach, la spiaggia gestita dall’associazione “Mondocane” di Borgo Vodice dedicata agli amici a quattro zampe.

Il tratto, di circa 80 metri, si trova sul lungomare di Sabaudia ed è una delle poche spiagge in Italia ricomprese all’interno di un Parco nazionale.

“Siamo felici di questa iniziativa che finalmente sembra aver trovato una destinazione definitiva e con regolari autorizzazioni”, spiegano dall’Ente Parco del Circeo.

Un servizio che permette a che non vuole o non può rinunciare alla compagnia del proprio animale, di passare le vacanze in serenità.

“Sabau Beach è un progetto importante – ha sottolineato L’Ente Parco – perché grazie all’intuizione della responsabile Serena Lombi (Presidente Mondocane) aiuta a diffondere la conoscenza di un corretto rapporto tra l’uomo e gli altri animali”.