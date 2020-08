“Sono contento di questo messaggio che abbiamo ricevuto da Sharon Stone. Confermo: siamo parte della grande alleanza internazionale che vuole il vaccino anti Covid bene comune!”.

Con queste parole il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, annuncia e ringrazia su Facebook la star americana per il messaggio postato su Instagram.

Proprio la Stone, che nei giorni scorsi si era scagliata contro i negazionisti del Covid e chi non indossa la mascherina raccontando il caso della sorella risultata positiva ed in quarantena, ha ringraziato Zingaretti per la sperimentazione in corso allo Spallanzani per il vaccino che sarà di uso pubblico.

Dettaglio interessante il fatto che l’attrice americana abbia indicato Zingaretti quale governatore di Roma e non del Lazio.

Lapsus perdonato ovviamente considerato il tema e il momento delicato che la pandemia impone a tutto il mondo.