Maxi operazione della guardia di Finanza di Napoli contro il narcotraffico.

Le misure cautelari sono state eseguite tra Roma, Salerno, Caserta e Latina.

Le Fiamme gialle, con il supporto dei comandi di Roma, Salerno, Caserta e Latina, hanno esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 24 membri di un’organizzazione operante tra Campania e Lazio.

Fra i principali esponenti del sodalizio figura Ciro Capasso, la cui operatività nel settore del traffico di sostanze stupefacenti era già emersa in altre inchieste giudiziarie che ne hanno attestato anche la vicinanza ad ambienti camorristici riferibili al clan degli ‘scissionisti’ di Secondigliano, nonché all’ala ‘economica’ del clan Contini.

Centrale il ruolo di una donna ritenuta organica al gruppo di commercianti che Salvatore Botta utilizzava per riciclare parte dei proventi illeciti del clan, si accollo’ per lui buona parte di un debito, pari a circa 1 milione di euro, che Capasso aveva maturato nei confronti di alcune cosche dopo il sequestro nel 2007 di un ingente di carico di droga da parte delle forze dell’ordine.

Capasso, tornato in liberà, e’ riuscito a superare la sua grave crisi finanziaria e ha ripreso a pieno regime la sua attività di narcotrafficante, investendo parte dei suoi guadagni nel settore della ristorazione.

Proprio all’interno di uno dei locali in gestione, la trattoria Tufo’ di via Posillipo, si sono tenute alcune riunioni tra lui, il figlio Antonio e altri membri della banda per concordare le modalita’ di acquisto di considerevoli quantitativi di cocaina.

A uno di questi incontri era presente Rosario Lumia il quale, dopo qualche giorno, il 16 maggio 2018, è stato arrestato per aver nascosto nell’abitacolo della sua vettura oltre 33 chili di cocaina.

Oltre al sequestro dello stupefacente, le successive perquisizioni eseguite presso la sua abitazione nel quartiere Posillipo di Napoli hanno consentito di sequestrare 217mila euro in contanti, 14mila dollari statunitensi e 3 orologi di lusso (2 Rolex e un Hublot) del valore complessivo di circa 20mila euro.

Nei confronti dei principali indagati, è stato eseguito, tra le province di Napoli e Caserta, anche il sequestro di 7 società, 3 immobili, 13 veicoli e 68 rapporti finanziari, per un valore complessivo di oltre 1 milione di euro.

Sei tra i nuclei familiari di persone colpiti dai provvedimenti cautelari, compreso quello dei Capasso, sono risultati beneficiari di reddito di cittadinanza.

Le relative posizioni sono state segnalate all’Inps per i provvedimenti del caso.