Sei chili di eroina e cocaina sequestrati.

Tre nigeriani ed un immigrato arrestati.

La droga proveniente da Nigeria, Kenya, Madagascar, Ruanda, Brasile, Turchia e Spagna era destinata al mercato di spaccio a Sant’Antimo, Padova, Latina e Cisterna.

Questo il bilancio dell’operazione dei carabinieri che hanno smantellato una organizzazione legata alla mafia nigeriana con base a Castel Volturno in provincia di Caserta.

L’ inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, ha accertato che la droga veniva importata da corrieri che accettavano di ingerire ovuli contenenti droga di un peso che variava da 500 grammi ad un 1 chilo e mezzo.

Il tutto in cambio di compensi che si aggiravano tra i tremila ed i seimila euro.

I militari di Santa Maria Capua Vetere e della stazione di Grazzanise grazie ai piani di volo ed alle liste di passeggeri hanno ricostruito la sistematicità con cui l’organizzazione, radicata in Italia ed in altri Paesi europei, inviava i corrieri in Italia.

I pagamenti delle partite di cocaina ed eroina avvenivano tramite circuiti internazionali di trasferimento di denaro oppure con accrediti su Postepay.

In totale sono 13 i corrieri della droga arrestati nel corso delle indagini e 368 gli ovuli contenenti droga sequestrati.