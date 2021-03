E’ stato condannato a 2 anni e 6 mesi di carcere Luca Di Pietro, presidente della Agriamici, arrestato nell’ambito dell’operazione Commodo che aveva sgominato un’associazione per delinquere dedita al caporalato.

Il pubblico ministero Giuseppe Miliano aveva chiesto nella scorsa udienza del processo in abbreviato, 4 anni di reclusione. L’avvocato Giovanni Codastefano ha fatto presente, come già in altre sedi, che il suo assistito sia soltanto un bracciante agricolo, sfruttato a sua volta. Alla fine della discussione e dopo una breve camera di consiglio il giudice del tribunale di Latina, Giuseppe Molfese, ha comunque riconosciuto l’imputato responsabile e lo ha condannato a 2 anni e mezzo, anche se lo ha assolto per un reato tributario e lo hanno condannato al pagamento di 100mila euro di pena pecuniaria.

Il dipendente dell’Ispettorato territoriale del lavoro, Nicola Spognardi, difeso dagli avvocati Alessandro Paletta e Flaviana Coladarci, ha invece patteggiato la pena a 1 anno e 4 mesi. E’ accusato di aver aiutato la Agriamici ad eludere verifiche e controlli in cambio di denaro.

L’Inps di Latina si è costituito parte civile e ha chiesto 13milioni e 800mila euro di risarcimento.