Tensione, o per meglio dire maretta all’interno del consiglio comunale di Sezze.

Che qualcosa non andasse per il verso giusto lo si era intuito nell’ultimo consiglio comunale, quando in sede di rendicontazione, il documento fu votato da 8 consiglieri comunali su 16, per cui alla fine è risultato decisivo il voto del sindaco, per una maggioranza, quindi, risicatissima.

Una situazione che deve essere verificata da parte della maggioranza al ritorno in aula, perché per far saltare il banco, a questo punto, basta veramente poco.

Da più parti si paventa un rimpasto di giunta; in cima alla lista degli epurati ci sarebbe l’ex sindaco Andrea Campoli anche se, dall’interno del Pd setino, si affrettano a specificare come non ci siano preclusioni verso l’assessore, espressione diretta del partito. Se poi fosse lo stesso Campoli a volersi fare da parte, allora la cosa acquisterebbe tutta un’altra luce.

In caso di esclusione di Campoli dalla giunta comunale, voci di corridoio parlano della ‘promozione’ del consigliere comunale Armando Uscimenti, con l’entrata in consiglio di Paolo Rizzo, primo degli esclusi e da sempre molto vicino alle posizioni del primo cittadino.

Per ora, però, è solo ‘fanta consiglio’… Quello che è certo è che se Di Raimo vuole rimanere in carica fino a fine mandato deve, in un modo o nell’altro, rafforzare la sua posizione. Come? Bella domanda…