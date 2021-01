Anche oggi, come accade ormai da quasi u anno, scene di ordinario degrado in via del Guglietto, a Sezze.

Quella che viene unanimemente considerata la terrazza sulla pianura pontina, per la vista che si gode, viene quasi giornalmente invasa da una gruppo di ragazzi, probabilmente sempre gli stessi, che rompono, imbrattano, fanno confusione e gettano nel degrado uno degli angoli più suggestivi dell’intera provincia pontina.

“Si riuniscono lungo la nostra via – ci racconta uno dei residenti – e lo scenario che ci si presenta è sempre lo stesso: danni e degrado. E’ ormai quasi un anno che va avanti questa storia e non solo di notte. L’ultimo episodio, come testimoniano le foto, è accaduto questa mattina, prima dell’ora di pranzo.

Dispiace soprattutto per coloro che in questa via ci sono nati. Cerchiamo di mantenere un certo decoro, mettiamo vasi e fiori e invece, poi, restiamo alla mercé di questi vandali che sanno solo distruggere.

Onestamente – conclude – abbiamo anche paura di trovarceli di fronte.

Abbiamo informato della situazione tutte le autorità cittadine. Tra l’altro alcuni dei residenti lavorano proprio in comune, ma purtroppo ancora non si è trovata una situazione”.