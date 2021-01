Una media di più di 10 nuovi casi di covid al giorno ha indotto il comune di Sezze, di concerto con la Asl di Latina, ad adottare alcune iniziative per contrastare il diffondersi del virus.

Due le novità principali che diverranno effettive nelle prossime settimane: la Casa della Salute di Sezze diventa punto di vaccinazione per gli over 80. Un servizio che, però, in questo momento rimane in sospeso, visto che la scarsa disponibilità del medicinale di Pfizer ha bloccato la procedura a livello regionale. Di certo, quando il vaccino tornerà nella disponibilità delle autorità sanitarie, anche a Sezze inizieranno le vaccinazioni.

In seconda istanza, la ASL di Latina provvederà a fare, sempre a Sezze, il tampone rapido ai ragazzi di età compresa fra i 19 e 24 anni e a seguire ai ragazzi di età compresa fra 25 e i 29 anni. Il luogo scelto è il centro sociale Calabresi, al parco della Rimembranza, che ha già ricevuto l’idoneità dalle autorità sanitarie. Idoneità chiesta quando bisognava individuare un luogo nel quale i medici di base potessero sottoporre i propri pazienti a tampone.

In questo secondo caso il servizio dovrebbe partire entro i primi 10 giorni del mese di febbraio.

Un risultato, fanno sapere da piazza De Magistris, ottenuto grazie alla Commissione Capigruppo, presieduta da Enzo Eramo che sta coordinando, insieme al Sindaco Sergio Di Raimo, tutte le iniziative e interventi riguardanti l’emergenza epidemiologica.

Il sindaco, infine, ha voluto ringraziare gli uffici per il lavoro che si sta portando avanti.