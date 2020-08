Un uomo, maresciallo dell’esercito in congedo, è morto questa mattina a Sezze, zona Ceriara.

L’uomo, Carlo De Angelis, di 51 anni, era in attesa di pensionamento, visto che era in congedo per un problema di tipo fisico.

Un problema che, però, non gli impediva, quasi ogni mattina, di andare a farsi la sua corsetta nelle campagne setine.

Questa mattina, però, qualcosa deve essere andato storto. Per cause ancora da chiarire, proprio nel momento in cui rientrava a casa, si è sentito male. Un malore, oppure il morso di un insetto che ha scatenato una reazione allergica. Domande queste alle quali solo l’autopsia potrà dare risposta.

Divorziato, con un figlio ormai grande, dopo la fine del suo matrimonio era tornato ad abitare nella case dei genitori.

Sconvolta la comunità dello scalo, presso la quale l’uomo viveva ed era molto conosciuto

Sul posto i carabinieri del comando stazione di Sezze ed i sanitari del 118 che però, purtroppo, non hanno potuto fare altro che certificare la morte dello sfortunato corridore.