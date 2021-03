Sezze, uomo a terra in pieno centro: soccorso da polizia locale e 118

‘Sembrava morto’… Questo uno dei commenti di chi ha assistito alla scena che si è presentata a diversi passanti questo pomeriggio, a Sezze,

Era da poco passata l’ora di pranzo quando un uomo, per motivi ancora in via di accertamento, è stato trovato riverso in strada.

Paura e preoccupazione tra i passanti, in attesa che polizia locale e 118 intervenissero per prestare soccorso.

La scena si è svolta a Porta Sant’Andrea, proprio nel giorno in cui riaprivano le scuole ed in un punto decisamente nevralgico per il defluire delle automobili.

Traffico paralizzato quindi ma, a quanto pare, nessuna conseguenza per l’uomo, collassato al suolo per ave abusato di alcolici. ‘Non è la prima volta che lo troviamo ubriaco per strada’ ci fanno sapere dalla polizia locale.

Comunque per lui è stato predisposto il trasporto al pronto soccorso del Santa Maria Goretti per gli accertamenti del caso.