Arrestato per resistenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale.

Le manette sono scattate per un uomo di 47 anni di Sezze.

Il 47enne, in evidente stato di ebrezza alcoolica, molestava la clientela presente all’interno del locale.

Il proprietario esasperato ha allertato quindi i carabinieri.

Alla vista dei militari, che tentavano di riportarlo alla calma, ha iniziato ad inveire contro di loro utilizzando frasi minacciose ed oltraggiose e cercando, senza riuscirci, di colpire con un pugno uno dei due carabinieri.

L’uomo è ai domiciliari, come disposto dall’autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo previsto per lunedì 23 dicembre 2019.