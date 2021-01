Dopo la scuola media di Sezze, anche quella di Sezze Scalo ha vissuto la sua giornata di screening con tamponi rapidi.

Alla Caio Valerio Flacco, gli operatori della Asl di Latina hanno sottoposto all’esame circa 200 persone, tra alunni e personale scolastico.

Per la precisione, su 172 alunni, 142 si sono sottoposti al tampone, unitamente a 56 altre persone. In tutto sono stati riscontrati zero casi di positività.

Il commento che giunge dalla stanza del sindaco parla di una: “Bella e confortante risposta alla giornata di tamponi rapidi… Piena soddisfazione per l’adesione e per i risultati ottenuti.

Grazie alla dirigenza Asl, grazie alla dirigente scolastica e ai suoi collaboratori, docenti e non, e grazie ai genitori che hanno saputo cogliere il valore sociale e sanitario di questo screening”.