In attesa della conferenza dei sindaci della provincia di Latina di oggi, nella quale si prenderanno decisioni il più possibile collegiali in tema di lotta alla diffusione del covid, oggi e domani le scuole di Sezze resteranno chiuse su ordinanza del sindaco Di Raimo.

Un provvedimento provvisorio che, se non dovesse avere seguito, rimarrà fine a se stesso, anche se il virus circola in paese ed i dati degli ultimi giorni lo confermano.

Anche oggi, nel bollettino che verrò diffuso dalla Asl di Latina, ci saranno circa una decina di nuovi contagiati (il conto è ancora in corso ma la cifra non dovrebbe discostarsi troppo da questa) tra i quali, questa è l’indiscrezione che circola, ci sarebbero anche due bimbi, di tre e nove anni.

Il virus, ovviamente, circola anche nelle scuole, in questo caso asilo ed elementari, per cui ridurre la chiusura dei plessi a due soli giorni avrebbe solo l’effetto di far perdere ai ragazzi due giorni di scuola, senza incidere minimamente nella lotta alla sua diffusione.

Il covid uccide le persone più deboli, è vero, ma si serve dei più forti (in questo caso i bimbi) per circolare e moltiplicarsi. L’appello al rispetto delle disposizioni è quanto mai attuale e inderogabile.