Sarebbero serie, ma non disperate le condizioni della persona che ieri pomeriggio è rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo via Piagge Marine, a Sezze.

Ricoverato al Goretti di Latina, l’uomo, rimasto ferito insieme ad una donna che viaggiava in auto con lui, ma che non avrebbe riportato conseguenze gravi dall’urto, è stato sottoposto ad analisi. Test che avrebbero evidenziato danni alla milza e diverse costole rotte. Le sue condizioni di salute sarebbero quindi monitorate costantemente ma non sarebbe, almeno per il momento, in pericolo di vita.

La donna che viaggiava in auto con lui, invece, è stata già dimessa.

L’urto, lo ricordiamo, è avvenuto intorno alle 16. Estratto dalle lamiere della sua auto solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco, l’uomo è stato poi trasportato in ospedale con l’eliambulanza.