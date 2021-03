Sono ancora ore concitate a Sezze, dove l’eco di quanto successo sulla gestione del cimitero non ha ancora smesso di farsi sentire.

Ieri i carabinieri si sono recati presso il campo santo per procedere al sequestro preventivo di 12 loculi e 2 cappelle.

La misura cautelare reale è stata disposta dal tribunale di Latina su richiesta della locale procura della repubblica segnatamente ai citati loculi e cappelle, ceduti illegalmente in concessione dal custode dello stesso cimitero e dal funzionario comunale responsabile, in favore di 11 residenti.

Questa mattina, invece, sempre al cimitero di Sezze, il Vicario Foraneo di Sezze, don Gianmarco Falcone, ha presieduto la nuova benedizione del luogo sacro, insieme ai parroci della città don Pier Luigi Antonetti, don Raffaele D’Elia, padre Damiano Grecu, don Gregorio Pelczar. Tale rito riparatorio si è reso necessario a seguito della recente inchiesta giudiziaria Omnia 2 sulla gestione del cimitero cittadino, che ha fatto emergere gravi atti qualificabili come profanazione delle salme.

Al termine del rito, il Vicario Foraneo di Sezze don Gianmarco Falcone, anche a nome dei confratelli, ha dichiarato:

“Quanto accaduto nel cimitero della città di Sezze è certamente ignobile e inqualificabile, un gesto che ha sconvolto e addolorato la comunità ecclesiale di Sezze e ha ferito la dignità dell’intera comunità civile, entrambe colpite nel cuore della pietà per i defunti.

Questa mattina, a nome della Chiesa e in rappresentanza dell’intera comunità setina, ci siamo recati presso il cimitero, abbiamo pregato per i defunti lì sepolti e abbiamo rinnovato la celebrazione del rito di benedizione del cimitero, come atto riparatorio per la profanazione e il sacrilegio perpetrato. Con questo atto restituiamo al santo luogo del cimitero la sua sacralità e desideriamo riportare la serenità nei cuori dei nostri fedeli, nella certezza che i fedeli defunti riposano nella pace in attesa della Risurrezione della carne.

Auspichiamo la crescita di un sempre più autentico senso di umanità e di responsabilità comune, affinché atti del genere non possano mai più ripetersi, ma un popolo solidale e coeso continui a dare dignità alla centenaria storia della nostra città”.