Apprensione e sconcerto questa mattina a Sezze Scalo, come sempre accade quando arriva l’eliambulanza.

Il velivolo di soccorso è atterrato allo stadio Cesarino Tornesi per prestare soccorso ad uomo, di 41 anni, colto da attacco di cuore.

Il malato, appartenente alla numerosa colonia albanese della frazione setina, era da tempo affetto da problemi cardiaci.

Purtroppo, questa volta, i soccorsi non sono arrivati in tempo. Per l’albanese non c’è stato nulla da fare.

Per tranquillizzare la popolazione, le autorità hanno fatto sapere che questo decesso nulla ha a che fare con i casi di infezioni da Covid 19 riscontrati sempre a Sezze Scalo, nelle scorse settimane. La malattia, come è noto, attacca maggiormente coloro che sono affetti da malattie croniche, come in questo caso specifico.

La morte dell’albanese segue, a sole 24 ore di distanza, quella di Carlo De Angelis, anche lui colto da malore ieri, sempre nel comune di Sezze, ma nella frazione di Ceriara.