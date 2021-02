Un importante intervento di manutenzione e ammodernamento del ponte sul canale Brivolco, in località Casali, è stato programmato dal comune di Sezze. “Mitigazione del rischio geomorfologico e idraulico di un tratto del torrente Brivolco in località Casali”, questo il ‘titolo’ del progetto, il cui cantiere verrà aperto nei prossimi giorni. Per realizzare l’opera, l’amministrazione comunale ha intercettato un finanziamento ministeriale da 427 mila euro che verranno utilizzati non solo per il consolidamento del ponte ma anche, e soprattutto, per la messa in sicurezza degli argini del torrente.

Gli argini del torrente verranno rinforzati piazzando dei gabbioni metallici riempiti da pietre, che serviranno ad impedire che arbusti ed altri ostacoli possano cadere nel letto. Inoltre conterranno la furia dell’acqua che, in caso di piogge abbondanti, erode gli argini stessi.

Per la realizzazione dell’opera, il cui cantiere dovrebbe essere aperto nei prossimi giorni, ci vorranno circa 4 mesi, anche se la speranza è quello di poterli ultimare con qualche settimana di anticipo.

Molto soddisfatto di come è andato l’iter di questa opera l’assessore Armando Uscimenti: “Nei mesi scorsi, come consigliere comunale di zona, mi sono molto speso per la realizzazione di questa opera e, adesso che ci siamo quasi, spero proprio che tutto vada per il verso giusto. Sicuramente al nostro quartiere mancava un intervento di questo genere”.