Un finanziamento di 427.960 euro, da parte del ministero dell’Interno, permetterà al comune di Sezze la messa in sicurezza del ponte e la sistemazione del torrente Brivolco, in località Casali.

L’annuncio, su facebook, da parte dell’ente stesso, che scrive: “Con determinazione del Responsabile di settore datata fine agosto 2020 è stato costituito l’ufficio di supporto al RUP e avviato il procedimento per le attività di progettazione esecutiva e direzione lavori.

Ricorderete che, il ministero dell’interno, a seguito di formale richiesta del Sindaco Sergio Di Raimo, ha assegnato al comune di Sezze l’importo di euro 427.960 da destinare alla messa in sicurezza del tratto del torrente Brivolco in località Casali. Con soddisfazione comunichiamo l’avvio delle attività necessarie alla realizzazione dei lavori”.

Ricordiamo per i meno pratici della zona che il ponte in questione, è l’unica via di entrata e di uscita dal popoloso quartiere, che conta più di 4000 residenti.

Insomma, probabilmente domani non ci saranno già gli operai a lavoro, ma l’iter per la realizzazione dell’opera è stato avviato.