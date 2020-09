Il comune di Sezze e l’Ordine delle professioni infermieristiche di Latina hanno stipulato un protocollo di intesa per una collaborazione dal nome “infermiere di farmacia”.

Il progetto prevede una compartecipazione economica tra gli enti finalizzata all’impiego della figura infermieristica all’interno della farmacia comunale di Sezze, gestita dalla SPL Sezze SpA, che permetterà a tutta la popolazione del Comune Lepino di poter usufruire di un servizio volto a potenziare l’assistenza sanitaria a livello territoriale.

Decisamente soddisfatta per il risultato ottenuto la presidentessa dell’Opi Latina, Nancy Piccaro: “Crediamo fortemente nella valenza di questo progetto volto a rafforzare quel rapporto di fiducia tra infermieri e cittadini. L’idea di istituire la farmacia dei servizi ed offrire così all’utenza il completamento dell’offerta sanitaria già presente nel territorio nasce nel 2012 con il Decreto Balduzzi che, tra le altre cose, mette le farmacie pubbliche nelle condizioni di poter erogare ai cittadini un’ampia gamma di prestazioni assistenziali tra cui, appunto, l’assistenza infermieristica.

Oggi il Consiglio Direttivo di Opi Latina al completo ha fortemente voluto questo progetto e tutto il percorso assume un carattere ancor più istituzionale in quanto vede la compartecipazione anche della FNOPI, nostra federazione nazionale, che ringraziamo per aver accolto e finanziato il progetto presentato da Opi Latina.

Ringraziamo anche il Comune di Sezze e la sua partecipata per aver colto questa opportunità ed averla offerta ai propri cittadini. In verità – continua la presidente Piccaro – avevamo inviato la proposta a tutti i Comuni della Provincia di Latina dotati di una farmacia comunale, ma gli unici due comuni a dichiararsi disponibili sono stati Sezze e Roccagorga. Pertanto, ricoprendo io la carica di primo cittadino nel Comune di Roccagorga, per questioni di opportunità, abbiamo optato per la scelta nei confronti del Comune di Sezze e questo ha dato via ad un lavoro realizzato in splendida sinergia”.