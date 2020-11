Le due settimane di chiusura delle scuole di Sezze stanno per terminare e, quindi, per lunedì prossimo è previsto il ritorno tra i banchi di scuola per i circa 2000 studenti delle scuole di Sezze.

E’ lo stesso sindaco di Sezze, Sergio Di Raimo, a confermare che la chiusura è per ora finita, visto che, come dice lui: “Le due settimane sono il periodo medio di incubazione del virus. Abbiamo fermato tutti coloro che ruotano intorno al mondo della scuola, che sono tanti, per cercare di rallentare la diffusione del covid. Ora riapriamo sperando di aver fatto la scelta giusta“.

Una scelta, quella di chiudere, dettata dalla contingenza: “Abbiamo avuto – prosegue Di Raimo – un paio di giornate davvero difficili, nelle quali ci sono stati comunicati un numero di nuovi casi davvero importante. Per questo abbiamo deciso per la chiusura. Ripeto, non perché la scuola sia veicolo del covid, ma perché chiudendo le scuole abbiamo limitato la circolazione di un numero molto alto di persone”.

Per altro, da quanto ci risulta, la decisione di interrompere questa serrata, così come quella di chiudere, è arrivata in modo collegiale: “Si – continua il sindaco di Sezze -, tanto la maggioranza, quanto l’opposizione si sono detto concordi, a parte un paio di eccezioni tra coloro che avevano voglia di cavalcare la protesta per portare acqua al proprio mulino in vista di una futura candidatura a sindaco…”

In conclusione: “Da lunedì si torna in classe. Certo che se fra domani e dopo domani la Asl dovesse comunicarci un numero di casi importante, (diciamo una quarantina in due giorni n.d.r.) la situazione potrebbe anche cambiare”.